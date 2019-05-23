Медики рассказали, насколько сигареты без фильтра убивают быстрее обычных

Исследователи американского Медицинского университета Южной Каролины в Чарльстоне выяснили наиболее смертельный вид курения сигарет.

Как оказалось, курящие сигареты без фильтра увеличивают на 40% риск возникновения рака лёгких по сравнению с курящими сигареты с фильтром. Также курение сигарет без фильтра увеличивает на 30% вероятность смерти от любых причин. Различные виды сигарет оказались одинаковы опасны, независимо от вида — легкие, ультралегкие и ментоловые. Критичным же является именно наличие фильтра.

Интересно, что несмотря на все изменения, которые вносят производители табачных компаний, чтобы снизить уровень вредные веществ с сигаретах, 90% рака лёгких по-прежнему связаны с курением.

Учёные проанализировали данные 14 тысяч человек в возрасте от 55 до 74 лет, имевшие не менее 30 «пачек-лет». Показатель «пачек-лет» вычисляется умножением количества выкуренных пачек сигарет в день на года курения. 30 «пачек-лет» означает, что человек 30 лет выкуривал ежедневно по пачке в день или 15 лет по две пачки в день. В среднем у участников исследования показатель достигал 56 пачек-лет.