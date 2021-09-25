Медики рассказали о способе вычислить психически неуравновешенного коллегу на работе

По словам специалиста, зачастую такими людьми являются педанты. Они всё делают по правилам, с предсказуемым и легко фиксируемым результатом, боясь выйти за рамки. Любое нестандартное для них решение вызывает дискомфорт и невроз. За правильностью своих действий такие люди часто скрывают уязвимость и тревожность.

При этом психолог отметил, что даже в таких случаях важен микроклимат в коллективе, загруженность такого сотрудника интересной ему работой и умение всех коллег находить с ним общий язык.