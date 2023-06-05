Медики Сеченовского института разработали способ уничтожения опухоли мозга

Команда специалистов из Сеченовского Университета, сотрудничая с другими вузами, занимается разработкой аптамеров — миниатюрных ДНК-молекул, которые могут действовать подобно антителам, для борьбы с глиобластомами, агрессивной и быстрорастущей формой рака мозга. Эту информацию предоставили представители Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

Глиобластома — самая распространённая и агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. Этот тип опухоли считается особенно агрессивным, и средняя выживаемость пациентов составляет около 15 месяцев.

Галина Павлова, профессор РАН и заведующая кафедрой медицинской генетики Сеченовского Университета, рассказала, что глиомы пока невозможно полностью вылечить, и глиобластома считается почти неизлечимой. Однако, если удастся найти способ терапии, который хотя бы продлит жизнь пациенту, это будет считаться большой победой.

Аптамеры — это молекулы, способные распознавать и связываться с определёнными молекулами. Их можно применять в четырёх областях. Во-первых, создание новой терапевтической молекулы, способной уничтожить опухоль. Во-вторых, разработка аптамера, который поможет улучшить визуализацию опухоли, помогая нейрохирургам видеть её границы и полностью удалить её. В-третьих, повышение эффективности лучевой терапии с использованием аптамеров. Обычно после такого лечения остаются стойкие опухолевые клетки, которые могут вызвать рецидив. Аптамеры должны будут их уничтожить, не повреждая здоровые ткани. И, наконец, использование аптамеров для доставки лекарств в опухоль.

Учёные из Сеченовского Университета работают именно над этими направлениями исследований.

Молекулы аптамеров тестируются на клеточных культурах, глиобластомы, выращенных из тканей опухоли пациентов. К концу 2024 года учёные планируют получить молекулу для проведения доклинических исследований.