Медики смогли вылечить устойчивую к антибиотикам инфекцию

Какими бы полезными не были антибиотики, время показало, что они не такие уж чудодейственные. Бактерии со временем выработали устойчивость к этим препаратам, причем до такой степени, что сейчас существуют инфекции, которые вообще не поддаются лечению антибиотиками.

В новом докладе, опубликованном в журнале Nature Communications, рассказывается о 30-летней женщине из Бельгии, которая почти два года жила с инфекцией, вызванной “супербактерией”. Через четыре месяца после продолжения лечения антибиотиками врачи подтвердили, что она является носителем штамма Klebsiella pneumoniae, обладающего широкой устойчивостью к антибиотикам.

К ноябрю 2016 года, после нескольких месяцев безуспешных попыток избавиться от инфекции K. pneumoniae, ее врачи согласовали применение бактериофагов с этическим комитетом больницы. Специально отобранные фаги были предоставлены Институтом бактериофагов, микробиологии и вирусологии имени Георгия Элиава в Тбилиси.

Спустя три месяца после лечения комбинированием антибиотиков и бактериофагов, она полностью вылечилась от “супербактерии”. “Нет никаких признаков рецидивирующей инфекции K. pneumoniae”, - заявили врачи.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что фаги можно использовать одновременно с антибиотиками для лечения неизлечимых инфекций, считают врачи.