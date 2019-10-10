Медики зарегистрировали первую смерть от электронных сигарет

В среду Департамент здравоохранения Техаса подтвердил появившиеся в сети данные о том, что пожилая женщина, проживавшая в северном Техасе, умерла на прошлой неделе от заболевания легких. Со слов врачей, болезнь была связана с использованием пожилой женщиной электронных сигарет. По данным зарубежных СМИ, штат на сегодняшний день уже выявил 95 подтвержденных или вероятных случаев заболеваний легких, связанных с вейпингом.

Напомним, что в США назревает ситуация, когда на государственном уровне вейпинг будет запрещен. Не в последнюю очередь это связано с целой волной заболеваний, которые связывают с курением именно электронных сигарет.