Медленная ходьба может увеличивать риск развития тяжелой формы COVID-19

Результаты исследования были опубликованы изданием [medRxiv[(https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.10.20150003v1). В рамках работы специалисты проанализировали показатели здоровья порядка 400 тыс человек. Выяснилось, что у людей с избыточным весом вероятность развития осложнения при коронавирусной инфекции была выше на 49%.

Также в исследовании было установлено, что вне зависимости от веса, люди, которые медленно ходят, имеют большую вероятность развития тяжелой формы COVID-19. В частности, у людей, чья средняя скорость ходьбы составляет порядка 4,8 км/ч, вероятность перенести инфекцию в тяжелой форме вдвое больше, чем у тех, чья скорость составляет 6,4 км/ч.