Медведев доволен развитием «русского мира» в интернете

Премьер-министр Дмитрий Медведев во время прямой видеотрансляции VK Live ответил на вопросы пользователей социальной сети ВКонтакте. Он высоко оценил развитие Рунета и впечатлён успехами российского сегмента сети за последние четверть века.

Он отметил, что в России «есть свои поисковики и социальные сети», которыми пользуется «весь русский мир», поскольку они наиболее удобные и продвинутые. Медведев пояснил: «Основное достижение Рунета в том, что он есть, и в том, что он развивается. Я нисколько не шучу, поскольку есть страны, где нет своего neta, а есть просто условно англоязычный сегмент сети, который развивается в неанглоязычной стране». В России же «ситуация совершенно другая».

Медведев сообщил, что в 1997 году он уже пользовался интернетом и тогда «найти что-то русскоязычное в интернете было большой проблемой». Он подчеркнул: «Сейчас мы имеем большой сегмент сети — 300 млн пользователей — русский мир в хорошем понимании этого выражения, это третий язык сети, каждый второй сайт на русском языке».

Также Медведев отметил, что к ограничениям интернета, подобным китайским, власти не стремятся: «У нас не будет такого регулирования интернета как в Китае. Если бы интернет можно было бы отрегулировать на международном уровне, было бы идеально. Но основные ключи регулирования находятся на территории одной страны — в США. Это не очень хорошо. Поэтому мы должны защитить свои интересы, чтобы нас не отключили».