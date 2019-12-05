Наука и технологии
Сегодня 18:23
Медведев обвинил россиян в поддержке пиратства
А также назвал борьбу с ней в России крайне неэффективной
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, в рамках общения с тележурналистами в прямом эфире, заявил о том, что на сегодняшний день очень сложно назвать эффективной российскую систему борьбы с пиратством в интернете, но при этом за последнее время она все же стала чуточку лучше.
”Система, сразу скажу, неэффективна, но она стала лучше, потому что она в определенный период вообще никак не могла противостоять пиратским выходам. У нас ещё нет традиции уважения к авторским правам. Это же бесплатно всё вроде как, это все где-то в виртуальном пространстве находится - значит, можно скачать за бесплатно. К этому нужно относиться уважительно”, — рассказал премьер-министр.
Напомним, что в рамках того же эфира Дмитрий Медведев отметил, что блокировки YouTube не предвидится, а значит блогеры спокойно смогут и дальше заниматься своей деятельностью на площадке.