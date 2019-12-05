Медведев обвинил россиян в поддержке пиратства

”Система, сразу скажу, неэффективна, но она стала лучше, потому что она в определенный период вообще никак не могла противостоять пиратским выходам. У нас ещё нет традиции уважения к авторским правам. Это же бесплатно всё вроде как, это все где-то в виртуальном пространстве находится - значит, можно скачать за бесплатно. К этому нужно относиться уважительно”, — рассказал премьер-министр.

Напомним, что в рамках того же эфира Дмитрий Медведев отметил, что блокировки YouTube не предвидится, а значит блогеры спокойно смогут и дальше заниматься своей деятельностью на площадке.