Медведев объявил страну, в которой скоро начнут работать банковские карты "МИР"

”Есть хороший потенциал в развитии финансового и межбанковского сотрудничества. В том числе - по использованию платежных карт "Мир" на территории Таиланда. Это было бы удобно и гражданам России, которые приезжают в Королевство, и вашему бизнесу, который работает с российскими партнерами”, - поделился премьер-министр Российской Федерации в интервью изданию Bangkok Post.

Медведев отмечает, что Таиланд является очень популярной страной для туризма у россиян. По словам главы кабмина, в прошлом году в Таиланде побывало порядка 1,5 млн жителей России. В то же время, туризм не является основой взаимоотношений двух стран, поскольку Таиланд также признан одним из ключевых торговых партнеров России во всей Юго-Восточной Азии.