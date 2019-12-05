Медведев пообещал не брать российские компании под контроль по примеру Яндекса

”Я специально лично собирал совещание для того, чтобы сделать все-таки сбалансированный законопроект, который позволит и государственные интересы учесть, ибо вот такие компании, по сути инфраструктурные в виртуальном мире, такие как “Яндекс”, они у нас штучные и очень важные — мы очень ценим то, чем они занимаются”, — рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

При этом премьер все же отметил, что регулирование необходимо, при этом оно все равно не должно быть “дурным”. Что касательно новой структуры Яндекса, то ее Медведев назвал совершенно нормальным выходом из сложившейся ситуации.