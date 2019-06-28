Медведев запретил россиянам держать кораллы, тюленей и крокодилов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев окончательно утвердил расширенный перечень животных, которых запрещается держать в домашних условиях, а также исключения из этих правил. Он подписал соответствующие постановления, говорится на сайте правительства.

Теперь россиянам нельзя держать у себя длинный список животных, среди которых — мамбы, питоны длиннее четырёх метров, крокодилы, скорпионы, кобры, тарантулы, львы, тигры, тюлени, росомахи и панды, коралловые полипы, и многие другие.

В конце 2018 года был принят закон «Об ответственном отношении к животным». Как отмечается в новом документе, животные, приобретённые до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных.

Запрет не распространяется на содержание животных из списка в зоопарках, цирках, дельфинариях, океанариумах и других подобных организациях, а также на особые случаи, при которых допускается их содержание. По последним подразумевается три исключения:

Временное содержание животных, которые находятся в состоянии, не позволяющем возвратить их в среду обитания, до момента их передачи в соответствующие организации

Содержание в организациях, основной целью деятельности которых является разведение животных в целях сохранения генетического фонда объектов животного мира

Временное содержание животных на время лечения или выкармливания детенышей

Однако о каждом таком случае требуется уведомить территориальный орган Росприроднадзора.