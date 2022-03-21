Мегафон, Билайн, МТС и Tele2 объединились для борьбы с телефонными мошенниками

Речь идёт об инициативе, участие в которой принимают Федеральная антимонопольная служба, МТС, Мегайон, Билайн и Tele2. Абоненты этих операторов смогут подать жалобу, после чего практически сразу получат ответ.

Сообщается, что номера спам-вызовов или SMS будут блокироваться в течение 72 часов, причём сразу всеми операторами, подключёнными к новой системе.

Представители «большой четвёрки» отметили, что новая система имеет все шансы улучшить качество борьбы со спамом. Прямо сейчас они работают над обратной формой для обращений граждан.

Возможность обмениваться информацией друг с другой и проводить оперативный анализ — это то, что было бы невозможно без подобной системы, считают представители операторов.