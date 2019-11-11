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Мегафон будет продавать смартфоны Apple на Aliexpress
Запуск собственного магазина приурочен к 11.11
В сети появилась информация о том, что мобильный оператор “Мегафон” открыл собственный магазин на площадке AliExpress. На данный момент это единственный официальный реселлер Apple на Tmall в России, при этом само открытие магазина было приурочено к ежегодной распродаже AliExpress 11 ноября.
По словам представителя AliExpress в России Антона Пантелеева, за последние два года данная распродажа сумела показать, что сразу две позиции в топе пяти самых популярных товаров заняли смартфоны Apple. ”iPhone — один из немногих товаров, которые пользователи нашего маркетплейса ищут по конкретному запросу”, — добавил он.
По данным российского издания “Коммерсантъ”, через запуск собственного магазина на Tmall российский мобильный оператор делает первый шаг в области социальной коммерции в условиях создаваемого AliExpress Russia совместного предприятия. В данное объединения, помимо “Мегафона”, входят такие компании, как Alibaba Group, Mail.ru Group и РФПИ.