Мегафон будет продавать смартфоны Apple на Aliexpress

По словам представителя AliExpress в России Антона Пантелеева, за последние два года данная распродажа сумела показать, что сразу две позиции в топе пяти самых популярных товаров заняли смартфоны Apple. ”iPhone — один из немногих товаров, которые пользователи нашего маркетплейса ищут по конкретному запросу”, — добавил он.

По данным российского издания “Коммерсантъ”, через запуск собственного магазина на Tmall российский мобильный оператор делает первый шаг в области социальной коммерции в условиях создаваемого AliExpress Russia совместного предприятия. В данное объединения, помимо “Мегафона”, входят такие компании, как Alibaba Group, Mail.ru Group и РФПИ.