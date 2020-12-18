Мегафон дал пенсионерам бессрочную скидку на связь

Таким образом, абоненты старше 55 лет обеспечены перманентной 20% скидкой на тариф. Однако стоит отметить, что акцией могут воспользоваться лишь абоненты из Москвы. Скидка действует на любой тариф линейки #БезПереплат. Особенностью тарифов является то, что в случае, если абонент не потратил часть минут и ГБ - их можно перенести в копилку, которой можно пользоваться в будущем.

Плюсом этой линейки является наличие бесплатной защиты от нежелательных подписок, а также бесплатное использование популярных мессенджеров. Перейти на соответствующие тарифы можно от другого оператора, сохранив при этом номер.