«Мегафон»: Москвичи стали на 60% чаще использовать рабочие приложения в метро

В московском метро пассажиры стали чаще заниматься работой в пути, уменьшив время, проведённое за чтением электронных книг, на 18%. Это показывает анализ трафика данных, проведённый оператором связи «МегаФон». Почти половина всего «офисного» трафика связана с работой над текстовыми документами и таблицами.

Помимо работы, пассажиры активно используют мобильный интернет для игр и развлечений, — интерес к мобильным играм в метро вырос вдвое. Особенно популярны многопользовательские игры в жанрах экшен, королевская битва и песочница, а также стратегические карточные игры, симуляторы и головоломки.

Серпуховско-Тимирязевская, Замоскворецкая и Арбатско-Покровская линии являются лидерами по использованию мобильного интернета в метро. Однако по объёму потребляемого трафика на первом месте оказалась станция «Охотный ряд», в то время как наименьшее использование интернета зафиксировано на станции «Аэропорт Внуково».