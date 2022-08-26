МегаФон начнёт продавать телевизоры, холодильники и прочую бытовую технику

Сегодня в 10:24
1 мин.
МегаФон начнёт продавать телевизоры, холодильники и прочую бытовую техникуУ условного М.Видео растёт конкурент?
За последние полгода на российском рынке ритейла изменилось очень многое. Чего только стоит уход Apple и «оптимизация» официальных реселлеров бренда, таких как Cstore и re:Store.
Теперь же стало известно, что дистрибутор МегаФона, компания «Рево чардж рус», зарегистрировала сразу четыре новые торговые марки. С их помощью она сможет продавать мультиварки, телевизоры, холодильники и другую бытовую технику.
Называться они будут Blax, Telik, Tvizi и Veizer. Причём заявки на регистрацию первых трёх были поданы ещё в мае текущего года, а последней лишь в июле.
Напомним, что отчёты демонстрируют, что в 2021 году продажи оборудования и аксессуаров МегаФона повысились почти на 30%. Общая их сумма составила 37,79 млрд рублей.