МегаФон начнёт выдавать посылки из AliExpress

Вслед за МТС, ВымпелКомом и Tele2, оператор МегаФон тоже планирует начать выдавать заказы из интернет-магазинов в своей розничной сети. Об этом рассказало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директора МегаФон-Ритейл Кирилла Шибанова.

По словам источника, МегаФон запускает проект по установке постаматов и запуску пунктов выдачи заказов из интернет-магазинов в своей розничной сети. Одним из партнеров станет сеть постаматов PickPoint.

До конца 2019 года планируется запуск пунктов выдачи заказов в пилотных салонах МегаФона по всей географии присутствия. С июля в салонах начнут появляться постоматы PickPoint. На начальном этапе планируется использование 200 магазинов сети.

Планируется, что доступ к выдаче заказов в салонах МегаФона получат до 7,5 тысяч ритейлеров и маркетплейсов, включая AliExpress. В перспективе оператор может занять до 10% рынка по числу точек выдачи заказов.