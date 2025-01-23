МегаФон научил сеть LTE «обходить» помехи

Новый алгоритм обновляет данные каждые 15 минут и перенаправляет трафик на «чистый» диапазон, если один из диапазонов LTE сталкивается с помехами. После устранения проблемы трафик распределяется обратно. Это позволяет абонентам оставаться на связи даже в сложных условиях. По словам Андрея Абрамова, директора по реализации проектов инфраструктуры МегаФона в Московском регионе, использование алгоритма уже снизило количество абонентов, испытывающих неудобства от помех, на 25%.

Вместе с тестированием алгоритма МегаФон продолжает программу рефарминга, переводя устаревшие сети в формат LTE. В Москве на более чем 2,5 тысячах базовых станций запущены диапазоны LTE-1800 и LTE-2100. Это увеличило скорость интернета на 13%, а объем трафика — на 7,4%. Инженеры также внедрили технологию динамического перераспределения частот (DSS), которая поддерживает работу 3G для устройств вроде банкоматов и платежных терминалов.