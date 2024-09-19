«МегаФон» назвал лучше смартфоны по качеству связи

Качество звонков и стабильность мобильного интернета зависят не только от покрытия сотовой сети, но и от самого смартфона. Компания «МегаФон» провела анализ, чтобы выяснить, какие устройства от разных производителей работают надёжнее. Они обнаружили, что даже дорогие телефоны не всегда обеспечивают качественную связь, если производитель не настроил устройство должным образом.

Для исследования было выбрано около 450 моделей смартфонов, поддерживающих 4G и используемых не менее чем 10 тысячами пользователей в день. В итоговый рейтинг стабильных устройств вошли 40 смартфонов из разных ценовых сегментов. В нем доминируют модели от Xiaomi (23%), Samsung (18%) и Apple (15%), а также устройства от Realme, Huawei и Vivo.

В дорогом сегменте лучше всего работают Huawei P60 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra и Xiaomi 13T Pro. Среди среднебюджетных телефонов выделяются iPhone 12 Pro и Realme 9 5G. А в категории бюджетных смартфонов надёжность показали iPhone 8 Plus, Nokia Lumia 635 и Xiaomi Redmi Go. Как отметил Станислав Шилов, директор по воспринимаемому качеству «МегаФона», пользовательский опыт сильно зависит не только от работы сети, но и от качества самого устройства.