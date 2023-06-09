Мегафон подготовил сеть для нашествия школьников летом

Оператор сотовой связи провёл обновление сети в Ленинградской области, чтобы справиться с увеличивающейся нагрузкой во время детских каникул. Специалисты установили новое оборудование на более чем 350 объектах связи в регионе, что привело к повышению скорости мобильного интернета на 10%. Инженеры сосредоточились на модернизации базовых станций с диапазоном 1800 МГц, особое внимание уделялось местам, где дети отдыхают. Это позволило увеличить пропускную способность сети, улучшить скорость мобильного интернета и обеспечить высокое качество звонков в формате VoLTE.

Максим Токаренко, директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, отмечает, что в летний период нагрузка на сеть значительно возрастает из-за активности детей, которые потребляют видеоконтент, скачивают музыку и отправляют тяжёлые файлы через мессенджеры. Чтобы справиться с этим, компания расширила пропускную способность оборудования в загруженных направлениях области, таких как Выборгский район, где мобильный трафик вырос на 15% с начала дачного сезона. Также увеличена ёмкость сети в местах, где расположены детские оздоровительные лагеря, чтобы абоненты могли комфортно пользоваться цифровыми сервисами вдали от города.

Статистика мобильной активности, предоставленная «МегаФоном», показывает, что в летний сезон наиболее популярным сервисом в Ленинградской области является YouTube, пользователи проводят там больше всего времени. На втором месте находится социальная сеть «Вконтакте», а на третьем — платформа коротких видеороликов TikTok. Также значительная часть трафика приходится на онлайн-кинотеатры.