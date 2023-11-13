МегаФон помог «Лаборатории Касперского» протестировать смартфон на ОС компании

Смартфон азиатского производителя прошёл испытания в лаборатории МегаФона, где была воссоздана сеть, аналогичная коммерческой.

Устройство проверялось на соответствие стандартам сотовой связи 3GPP и корректность работы в сетях 2G, 3G, 4G, используемых в России.

Основное внимание уделялось базовым функциям: передаче данных, осуществлении звонков, отправке СМС и переключении между технологиями мобильной связи.

Тестирование KasperskyOS for Mobile включало более 250 тест-кейсов, в ходе которых фиксировались логи обмена сигнальной информацией между устройством и сетью.

Это позволило собрать необходимую информацию для дальнейшей разработки и ускорения появления устройств с системой на рынке.

«Лаборатория Касперского» также проводит внутренние испытания в Китае и на Ближнем Востоке для проверки работоспособности операционной системы с локальными операторами связи.

Следующим шагом станет выбор независимых лабораторий на этих территориях для дальнейшего исследования.