МегаФон предложил пенсионерам скидку на связь раз и навсегда

Согласно условиям тарифов, пользователи смогут общаться в мессенджерах бесплатно и совершать внутрисетевые звонки даже в случае отрицательного баланса, рассказали Ferra.ru представители оператора.

Новое предложение может оказаться полезным для 60% клиентов пенсионного возраста компании. Связано это с тем, что именно такое количество из них пользуются смартфоном на постоянной основе.

Отметим, что ранее такая возможность была лишь у абонентов из Москвы. Но предложение оказалось настолько востребованным, что МегаФон решил запустить его во всех регионах.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Процесс подключения займёт не более 15 минут, заявили в компании.