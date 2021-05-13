Наука и технологии
Сегодня в 15:13
МегаФон предложил пенсионерам скидку на связь раз и навсегда
Достаточно лишь прийти в салон с пенсионным удостоверением
Российский мобильный оператор МегаФон предложил пенсионерам 20%-скидку на связь раз и навсегда. Подключить её можно к любому тарифу основной линейки #БезПереплат.
Согласно условиям тарифов, пользователи смогут общаться в мессенджерах бесплатно и совершать внутрисетевые звонки даже в случае отрицательного баланса, рассказали Ferra.ru представители оператора.
Новое предложение может оказаться полезным для 60% клиентов пенсионного возраста компании. Связано это с тем, что именно такое количество из них пользуются смартфоном на постоянной основе.
Отметим, что ранее такая возможность была лишь у абонентов из Москвы. Но предложение оказалось настолько востребованным, что МегаФон решил запустить его во всех регионах.
Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Процесс подключения займёт не более 15 минут, заявили в компании.