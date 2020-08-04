Мегафон предоставит 20% скидку на связь школьникам и студентам на весь период обучения

Представители компании заявили, что учащиеся школ, колледжей и студенты получат возможность подключиться к тарифам новой линейки #БезПереплат на особых условиях. Так, обозначенная выше категория клиентов компании смогут получить постоянную скидку в размере 20% от стоимости выбранного тарифа. При этом компания оставляет за абонентами выбор в вопросе подбора тарифа.

”Для современных старшеклассников и студентов смартфон с быстрым мобильным интернетом стал не только средством общения с друзьями, но и важным инструментом в обучении. В этом году многие посещали в дистанционном формате школьные уроки, онлайн-лекции и курсы. Специальные условия для учащихся позволят пользоваться всеми возможностями новой линейки тарифов и при этом избежать лишних расходов”, - отметила коммерческий директор столичного филиала МегаФона Светлана Сысоева.

Правда, на данном этапе компания заявила, что акция проводится лишь в Москве и Московской области.