Наука и технологии
21:14, 05 декабря 2022
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МегаФон продал свою долю в Связном, назвав её «бесполезной»

Но остался с компанией в хороших деловых отношениях

Сегодня в РБК появилось интервью с главой МегаФона Хачатуром Помбухчаном. В нём, помимо всего, он рассказал о продаже доли компании в Связном.

МегаФон продал свою долю в Связном, назвав её «бесполезной»

Фото: РИА Новости

К сожалению, подробностей о сумме сделки или том, с кем она была заключена, руководитель не сообщил. Но он отметил, что внутри МегаФона остались вполне довольны продажей.

Всё, что могу сказать: мы больше не акционеры Связного, наше решение с работой и с эффективностью самого Связного никак не связано.

Хачатур Помбухчан

При этом глава мобильного оператора отметил, что решение о продаже было принято на фоне ряда факторов, что числе того, что фокус на Связном «отнимает время, усилия команды и является бесполезным».

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