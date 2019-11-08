Мегафон продаст собственные вышки сотовой связи

Согласно данным издания “Известия”, переговоры ведутся не только с российскими операторами башенной инфраструктуры, но и с зарубежными компаниями. При этом для итогового подсчета суммы сделки "Мегафон" будет опираться на уровень арендной ставки, которую запросит будущий владелец.

На данный момент пресс-служба российского мобильного оператора не стала как-либо комментировать "Известиям" имеющиеся у издания данные. От комментариев отказался и представитель называющейся одной из возможных покупателей компании "Русские башни”.