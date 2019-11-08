Наука и технологии
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Мегафон продаст собственные вышки сотовой связи
Стоимость сделки может достичь практически 100 млрд рублей
Как стало известно, российский мобильный оператор "Мегафон" занимается переговорами, связанными с продажей "Первой башенной компании". Ей, к слову, принадлежат все 16,5 тыс сотовых вышек оператора, а общая стоимость актива может составить от 85 млрд до 95 млрд рублей.
Согласно данным издания “Известия”, переговоры ведутся не только с российскими операторами башенной инфраструктуры, но и с зарубежными компаниями. При этом для итогового подсчета суммы сделки "Мегафон" будет опираться на уровень арендной ставки, которую запросит будущий владелец.
На данный момент пресс-служба российского мобильного оператора не стала как-либо комментировать "Известиям" имеющиеся у издания данные. От комментариев отказался и представитель называющейся одной из возможных покупателей компании "Русские башни”.