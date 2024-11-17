«Мегафон» расширил зону покрытия 4G в Самарской области

Жители 66 небольших деревень и сёл в 21 районе области теперь могут пользоваться быстрым интернетом благодаря второму этапу проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0». Это стало возможным благодаря работе оператора связи в сотрудничестве с местным департаментом информационных технологий. Максимальная скорость интернета достигает 50 Мбит/с, что позволяет жителям не только общаться, но и получать госуслуги, медицинскую помощь или обучаться онлайн, не выезжая из дома.

По словам Виктора Югая, директора «МегаФона» в Самарской области, доступ к интернету особенно важен для пожилых жителей отдалённых посёлков, чтобы они могли оставаться на связи с родными. Также стабильная связь облегчает работу, учёбу и повседневные задачи. Он отметил, что трафик в сельской местности продолжает расти — в среднем каждый абонент потребляет 32 ГБ данных в месяц, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Инженеры использовали современные технологии, включая VoLTE, которая позволяет одновременно звонить и пользоваться цифровыми сервисами. Средние и высокие частоты увеличили пропускную способность сети, обеспечив стабильную работу даже в часы пик. Теперь сельские жители могут загружать большие файлы, пользоваться приложениями и быть онлайн без задержек.