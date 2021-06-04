По крайней мере, этому может способствовать объединение сразу трёх крупных игроков — МегаФона, Вымпелкома и Ростелекома. Они стали участниками совместного предприятия ООО «Новые цифровые решения», основной целью которого станет «поиск и подготовка радиочастотных ресурсов, пригодных для создания сетей мобильной связи 5G в России», пишет ТАСС.

Отмечается, что объединение займётся исследованием электромагнитной совместимости и возможностей использования полос радиочастотного спектра для строительства сетей 5G в стране. Также специалисты «Новых цифровых решений» проведут мероприятия по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах, пригодных для создания сетей 5G.

Эти и остальные действия трёх компаний, в теории, должны приблизить момент запуска мобильных сетей пятого поколения в России.