МегаФон снова признали оператором с самым быстрым интернетом в РФ

Сервис Ookla провёл независимое исследование и выяснил, что МегаФон лидирует по скорости мобильного интернета и качеству покрытия среди всех операторов в России. Исследование основывается на данных 12,75 миллионов замеров, выполненных абонентами через приложение Speedtest® на 1,38 миллиона устройств. В первом полугодии 2024 года МегаФон снова стал лучшим по скорости интернета, демонстрируя медианную скорость скачивания, 29,65 Мбит/с и загрузки 9,46 Мбит/с.

В Екатеринбурге МегаФон также показывает отличные результаты: медианная скорость скачивания в первом полугодии составила 32,68 Мбит/с, что является лучшим показателем среди всех операторов. Эти достижения стали возможными благодаря активной модернизации сети — только в этом году в Свердловской области построили и обновили более 860 базовых станций. Эти улучшения охватили множество городов, включая Екатеринбург и Нижний Тагил.

Для сохранения лидирующих позиций в мобильной сети МегаФон активно развивает технологии. Компания расширяет покрытие сети LTE и постепенно заменяет устаревшие стандарты 2G и 3G. В этом году темпы обновления сетей увеличились вдвое и охватили 52 региона России. МегаФон также внедряет новые технологии, такие как интеллектуальное управление нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), чтобы обеспечить стабильное качество связи даже в самые загруженные моменты.