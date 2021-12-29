МегаФон создала цифровую копию премьера Великобритании Уинстона Черчилля и провела с ним интервью

Работа над клоном началась в августе 2021 года, сразу определившись с технологиями, которые будут использованы. Сначала все шло гладко, однако вскоре начались проблемы. Тексты не несли в себе явных мыслей, а выглядели как слова политика, который хочет уйти от ответа за счет нагромождения умных слов, а первая версия бота часто путала факты, вплоть до того, что современники Черчилля в высказываниях бота внезапно становились участниками битвы при Ватерлоо.

После успешного завершения работ “Цифровому” Черчиллю задали околополитические вопросы, на которые он даже достаточно аутентично отвечал. Бот считает, что коренная проблема современной (для Черчилля) экономики это “странное несоответствие между силами потребления и силами производства”. А на вопрос про самую сильную валюту он так и не дал ответа.

Закончилось интервью напутствием от “цифрового” Черчилля.