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Наука и технологии
Опубликовано 25 января 2024, 14:45
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МегаФон улучшил скорость интернета в Московской области: список городов

Была проведена замена радиорелейных линий
МегаФон завершил масштабные модернизационные работы в транспортной сети, предоставляя более миллиону жителей Подмосковья доступ к высокоскоростному интернету.
МегаФон улучшил скорость интернета в Московской области: список городов

© Ferra.ru

Оператор увеличил скорость передачи данных в 11 городских округах: Наро-Фоминск, Шатура, Пушкино, Орехово-Зуево, Истра, Ногинск, Егорьевск, Мытищи, Руза, Сергиев-Посад и Щёлково.

Инженеры провели замену радиорелейных линий, установив новые, более емкие системы с пропускной способностью до 3 ГБит/с. Теперь абоненты могут пользоваться интернетом со средней скоростью 45 Мбит/с, обеспечивающей быстрое скачивание файлов и просмотр фильмов в высоком разрешении.

Весной мобильный трафик в этих округах увеличивается на 10−15%. Например, в Сергиево-Посадском округе он увеличивается на 10%, достигая 400 ТБ в месяц. Обновленная инфраструктура готова к повышенному трафику в период прибывания дачников и туристов, делая интернет-соединение более стабильным.

Михаил Прахов, директор МегаФона по развитию в Московском регионе, подчеркнул, что модернизация была целенаправленной, чтобы обеспечить высокое качество связи в периоды повышенной активности.

Источник:МегаФон
Автор:Булат Кармак
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