МегаФон улучшил стабильность интернета в московском метро в 2.5 раза

Компания МегаФон улучшила сотовую связь в московском метрополитене, повысив скорость интернета и качество связи. Модернизация охватила 11 метролиний, обеспечивая доступ к интернету со скоростью до 280 Мбит/с в некоторых случаях. Работы по улучшению связи завершатся на остальных станциях московского метро до конца года.

Это означает, что пассажиры могут ожидать более стабильную связь и доступ к интернету на станциях метро, даже в пиковые часы. МегаФон переключил своё оборудование на новый кабель и установил современные базовые станции. Кроме того, они перевели частоты сетей 2G и 3G на стандарт LTE, что сделало связь ещё более надёжной.

Важно отметить, что в сентябре связь также стала доступна на нескольких новых станциях метро. Планы на ближайшее будущее включают завершение работ по модернизации сети на нескольких других линиях. МегаФон стремится обеспечить надёжную связь для растущего потока пассажиров в московском метрополитене и планирует предоставить сотовую связь на новой, Троицкой, радиальной, линии метро, которая строится и будет введена в эксплуатацию в 2024 году.