Мегафон ускорил мобильный интернет в деловом центре Москвы

МегаФон улучшил мобильный интернет в деловом центре «Москва-Сити», увеличив среднюю скорость до 30 Мбит/с. Модернизация охватила не только небоскрёбы, но и прилегающие территории: Краснопресненскую набережную, Экспоцентр и торгово-пешеходный мост «Багратион». Это позволит сотрудникам и посетителям пользоваться онлайн-сервисами с максимальным комфортом даже при высокой нагрузке на сеть.

Для улучшения связи инженеры внедрили технологию MIMO 4×4, которая обеспечивает передачу данных по параллельным каналам. Теперь абоненты могут одновременно совершать звонки через VoLTE и выходить в интернет, а также использовать умные устройства благодаря поддержке IoT-решений. Новая сеть объединяет частоты среднего диапазона для быстрой передачи данных и низкочастотные каналы для стабильного сигнала внутри зданий.

По словам директора московского филиала МегаФона Виктора Югая, в апреле 2025 года объёмы трафика в «Москва-Сити» выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания стремится обеспечивать качественную связь для всех посетителей бизнес-кластера, где ежедневно бывают около 175 тысяч человек. Теперь обмен важными файлами, видеозвонки и работа с умными устройствами стали ещё удобнее даже в условиях активного делового ритма.