Мегафон ускорил мобильный интернет загородом

МегаФон завершил модернизацию сети перед началом летнего сезона, чтобы обеспечить пользователей стабильной связью и быстрым интернетом в дачных и туристических зонах. Обновления коснулись более 1,5 тысячи базовых станций в 36 регионах России, включая популярные места отдыха, такие как горный парк «Рускеала», Куршская коса, Бугазская коса, Приэльбрусье, а также набережные Волги и Байкала. По словам представителей компании, проведённые работы увеличили скорость передачи данных в среднем на 20%.

Технические специалисты применили комплексный подход: прокладывали оптоволоконные линии, перераспределяли частоты для работы в стандартах LTE и LTE Advanced, а также внедряли технологию MIMO для передачи данных по нескольким каналам. Такие меры не только ускорили интернет, но и позволили справляться с высокой нагрузкой даже в местах массового скопления людей. Кроме того, в популярных туристических городах, таких как Сочи, Анапа, Махачкала и Владивосток, также была улучшена телеком-инфраструктура.

Технический директор компании Алексей Титов подчеркнул, что летом нагрузка на сеть заметно увеличивается из-за переездов горожан в загородные дома и наплыва туристов. Учитывая это, в МегаФоне адаптировали сеть под сезонные перемещения пользователей, чтобы они могли комфортно работать, отдыхать и пользоваться цифровыми сервисами в любом уголке России.