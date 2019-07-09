МегаФон запускает премиальные знакомства вместе с Tinder

Оператор МегаФон объявил о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Пользователям предлагается подписка на премиальный статус Tinder Gold за 499 рублей в месяц.

Кроме того, абоненты МегаФона смогут использовать приложение Tinder даже при отрицательном балансе, получат безлимитный трафик в приложении независимо от тарифного плана, а также возможность оплаты напрямую со счёта телефона. Чтобы получить статус Tinder Gold на таких условиях, надо подключите услугу МегаФона на сайте http://tinder.megafon.ru. В обычном режиме Tinder Gold стоит 999 рублей в месяц.

Tinder Gold даёт такие возможности: