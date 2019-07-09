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МегаФон запускает премиальные знакомства вместе с Tinder

Подписка Tinder Gold за 499 рублей в месяц

Оператор МегаФон объявил о партнерстве с одним из крупнейших международных сервисов онлайн-знакомств Tinder. Пользователям предлагается подписка на премиальный статус Tinder Gold за 499 рублей в месяц.

Кроме того, абоненты МегаФона смогут использовать приложение Tinder даже при отрицательном балансе, получат безлимитный трафик в приложении независимо от тарифного плана, а также возможность оплаты напрямую со счёта телефона. Чтобы получить статус Tinder Gold на таких условиях, надо подключите услугу МегаФона на сайте http://tinder.megafon.ru. В обычном режиме Tinder Gold стоит 999 рублей в месяц.

Tinder Gold даёт такие возможности:

  • бесплатный Boost и возможность для пользователя на полчаса войти в ТОП-показов,
  • неограниченное число лайков и пять «суперлайков» в день,
  • возможность отслеживать судьбу своих лайков,
  • доступ к ленте топ-профилей,
  • возможности искать пары по всему миру
  • персональные настройки приватности и отсутствие рекламы.
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