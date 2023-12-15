Наука и технологии
11:15, 15 декабря 2023
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МегаФон запустил 4G-интернет в Арктике

Ранее в регионе был доступен лишь 2G

Более тысячи жителей Юрюнг-Хая, самого северного села Якутии, теперь могут наслаждаться быстрым мобильным интернетом, благодаря запуску сети 4G от МегаФона.

Это первый подобный случай в данном регионе, предоставляющий доступ к сети LTE в селе, где ранее были доступны только голосовые вызовы в стандарте 2G.

По словам экспертов, Юрюнг-Хая, населенный долганами, единственным тюркоязычным народом мира в этом регионе, становится центром современных технологий благодаря внедрению сети 4G.

Этот шаг улучшит качество жизни жителей, предоставляя доступ к современным технологиям связи, а также цифровым сервисам.

Отметим, что мобильный интернет сделает возможным удаленные платежи, получение государственных пособий, использование цифровых образовательных платформ для учебы в школе и дома.

Источник:Content-Review.com
Автор:Булат Кармак
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#4G
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