МегаФон запустил 4G-интернет в Арктике

МегаФон запустил 4G-интернет в АрктикеРанее в регионе был доступен лишь 2G
Более тысячи жителей Юрюнг-Хая, самого северного села Якутии, теперь могут наслаждаться быстрым мобильным интернетом, благодаря запуску сети 4G от МегаФона.
Это первый подобный случай в данном регионе, предоставляющий доступ к сети LTE в селе, где ранее были доступны только голосовые вызовы в стандарте 2G.
По словам экспертов, Юрюнг-Хая, населенный долганами, единственным тюркоязычным народом мира в этом регионе, становится центром современных технологий благодаря внедрению сети 4G.
Этот шаг улучшит качество жизни жителей, предоставляя доступ к современным технологиям связи, а также цифровым сервисам.
Отметим, что мобильный интернет сделает возможным удаленные платежи, получение государственных пособий, использование цифровых образовательных платформ для учебы в школе и дома.