МегаФон запустил дешевые тарифы с безлимитным интернетом на период самоизоляции

Стоит отметить, что безлимитный интернет в рамках данного тарифа действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Также в “Закачайся! Легко” имеется бесплатная опция “Мегафон защита”, нацеленная на исключение нежелательных платных подписок в сети. На данный момент известно, что новый тариф будет доступен до 1 июля — связано это с тем, что компания ввела новую услугу на период действия на территории страны самоизоляции.