МегаФон запустил дешевые тарифы с безлимитным интернетом на период самоизоляции
Правда, сразу же стоит отметить, что речь идет о тарифах, предназначенных для модемов и роутеров. Но, учитывая, что самый дешевый тариф компании с безлимитным интернетом в Москве для смартфонов стоит 1 000 рублей, новинка под названием “Закачайся! Легко” за 700 рублей в месяц в том же городе при скоростях до 4 Мбит/сек видится очень выгодным предложением.
Стоит отметить, что безлимитный интернет в рамках данного тарифа действует не только в домашнем регионе, но и в поездках по России. Также в “Закачайся! Легко” имеется бесплатная опция “Мегафон защита”, нацеленная на исключение нежелательных платных подписок в сети. На данный момент известно, что новый тариф будет доступен до 1 июля — связано это с тем, что компания ввела новую услугу на период действия на территории страны самоизоляции.