«МегаФон» запустил продажу аксессуаров для смартфонов под собственным брендом

«МегаФон» запустил продажу аксессуаров для смартфонов под собственным брендомВсего планируется продавать 12 категорий товаров
Российская компания «МегаФон» начнёт продавать аксессуары для смартфонов под брендом Stellarway
«МегаФон» представил свою новую линейку аксессуаров под брендом Stellarway, включая защитные стекла, аккумуляторы и наушники. Общий ассортимент включает 12 категорий продукции для мобильной электроники. Всего будет более 100 товаров, включая разнообразные аксессуары, начиная от защитных стёкол и заканчивая беспроводными зарядками для Apple Watch.
«МегаФон» планирует, чтобы продажи новых аксессуаров занимали половину всех продаж компании в этой категории до конца 2024 года. Аналитики отмечают значительный рост продаж наушников, внешних аккумуляторов и проводных зарядных устройств в третьем квартале. Продажи наушников увеличились в два раза, внешних аккумуляторов — на 93%, проводных зарядок — на 75% в «МегаФоне» и Yota. Этот новый шаг в сфере аксессуаров отражает стратегическое развитие компании в сфере мобильных устройств и их функциональности.