«МегаФон» запустил продажу аксессуаров для смартфонов под собственным брендом

«МегаФон» представил свою новую линейку аксессуаров под брендом Stellarway, включая защитные стекла, аккумуляторы и наушники. Общий ассортимент включает 12 категорий продукции для мобильной электроники. Всего будет более 100 товаров, включая разнообразные аксессуары, начиная от защитных стёкол и заканчивая беспроводными зарядками для Apple Watch.

«МегаФон» планирует, чтобы продажи новых аксессуаров занимали половину всех продаж компании в этой категории до конца 2024 года. Аналитики отмечают значительный рост продаж наушников, внешних аккумуляторов и проводных зарядных устройств в третьем квартале. Продажи наушников увеличились в два раза, внешних аккумуляторов — на 93%, проводных зарядок — на 75% в «МегаФоне» и Yota. Этот новый шаг в сфере аксессуаров отражает стратегическое развитие компании в сфере мобильных устройств и их функциональности.