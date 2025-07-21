МЭИ оснастил лаборатории отечественными микроконтроллерами

Модернизация проведена при поддержке «Микрона», который предоставил вузу новые учебные стенды. Это позволит будущим специалистам осваивать современные технологии на отечественной элементной базе.

Ректор МЭИ Николай Рогалев отметил, что использование микроконтроллеров MIK32 в обучении поможет студентам получить практические навыки работы с российскими решениями. Это важно для развития независимости страны в сфере микроэлектроники. Выпускники вуза смогут применять полученный опыт в условиях быстро меняющейся IT-отрасли.

Внедрение отечественных технологий способствует снижению зависимости от зарубежных аналогов.