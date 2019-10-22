Meizu готовит первую фирменную зубную электрощетку

Несколько лет назад Meizu был полновесным конкурентом таким компаниям как Xiaomi и Huawei. Но потом у китайского производителя случилось несколько проблемных запусков, после чего компания пропала с радаров. Да, Meizu продолжала что-то выпускать, в том числе и смартфоны, но каждое второе издание готово было хоронить вендора. И вот, 23 октября китайский производитель готовит мероприятие, на котором покажет, что о ней еще рано говорить в прошедшем времени.