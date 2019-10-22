Meizu готовит первую фирменную зубную электрощетку
Судя по имеющейся информации, помимо смартфона Meizu 16T, компания также покажет и электрическую зубную щетку, разработанную совместно с компанией Baibo, существующей на рынке уже около 100 лет. Meizu уже поделилась видео-сравнением своего будущего продукта с электрической зубной щеткой Philips 9-й серии, которая продается по цене около 9 тыс рублей. На видео видно, как вибродвижение зубной щетки Meizu отличается большей “безопасностью” для зубной пасты, в то время как на щетке от Phillips паста падает практически сразу после включения.
К сожалению, никакой информации о цене устройства или о чем-то еще в сети нет. Но учитывая, что Meizu сравнивает свое решение с щеткой за 9 тыс рублей, можно предположить, что цена на ее девайс окажется заметно ниже.