Ferra

Meizu готовит первую фирменную зубную электрощетку

Анонс уже завтра
Несколько лет назад Meizu был полновесным конкурентом таким компаниям как Xiaomi и Huawei. Но потом у китайского производителя случилось несколько проблемных запусков, после чего компания пропала с радаров. Да, Meizu продолжала что-то выпускать, в том числе и смартфоны, но каждое второе издание готово было хоронить вендора. И вот, 23 октября китайский производитель готовит мероприятие, на котором покажет, что о ней еще рано говорить в прошедшем времени.

Судя по имеющейся информации, помимо смартфона Meizu 16T, компания также покажет и электрическую зубную щетку, разработанную совместно с компанией Baibo, существующей на рынке уже около 100 лет. Meizu уже поделилась видео-сравнением своего будущего продукта с электрической зубной щеткой Philips 9-й серии, которая продается по цене около 9 тыс рублей. На видео видно, как вибродвижение зубной щетки Meizu отличается большей “безопасностью” для зубной пасты, в то время как на щетке от Phillips паста падает практически сразу после включения.

К сожалению, никакой информации о цене устройства или о чем-то еще в сети нет. Но учитывая, что Meizu сравнивает свое решение с щеткой за 9 тыс рублей, можно предположить, что цена на ее девайс окажется заметно ниже.

Самое читаемое