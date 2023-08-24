Meizu изобрела очки с датчиками сердцебиения и уровня кислорода в крови

Компания Meizu тоже не остаётся в стороне — она подала заявку на патент очков, способных измерять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови (SpO2).

Документы патента раскрывают, что устройство включает в себя такие компоненты, как корпус умных очков, носовые подушечки и датчики здоровья.

Что интересно, датчики для измерения частоты сердечных сокращений и SpO2 расположены на носовых подушечках, где они касаются носа. Данный метод повышает точность обнаружения.

Meizu не подавала патент напрямую. Он был опубликован от лица новой компании, основанной в 2021 году. Однако председателем в ней выступает тот же человек, что возглавляет и Meizu.

Новая компания называется Hubei Xingji Meizu Technology Co., Ltd. и производит мобильные телефоны, интегральные схемы, электронные продукты и спутниковые мобильные телефоны.