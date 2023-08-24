Наука и технологии
07:21, 24 августа 2023
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Meizu изобрела очки с датчиками сердцебиения и уровня кислорода в крови

Ждём полноценного анонса

В мире технологий и гаджетов происходит множество инноваций. Крупные производители постоянно конкурируют между собой, регистрируя торговые марки и патенты.

Компания Meizu тоже не остаётся в стороне — она подала заявку на патент очков, способных измерять частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови (SpO2).

Документы патента раскрывают, что устройство включает в себя такие компоненты, как корпус умных очков, носовые подушечки и датчики здоровья.

Что интересно, датчики для измерения частоты сердечных сокращений и SpO2 расположены на носовых подушечках, где они касаются носа. Данный метод повышает точность обнаружения.

Meizu не подавала патент напрямую. Он был опубликован от лица новой компании, основанной в 2021 году. Однако председателем в ней выступает тот же человек, что возглавляет и Meizu.

Новая компания называется Hubei Xingji Meizu Technology Co., Ltd. и производит мобильные телефоны, интегральные схемы, электронные продукты и спутниковые мобильные телефоны.

Источник:Gizmochina
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#MEIZU
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#умные очки
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