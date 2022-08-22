Meizu представила наушники с активным шумоподавлением за 2,5 тысячи рублей в Китае

Новинка получила 12-миллиметровым супердинамическим блоком с частотным разделением. За счёт этого наушники могут похвастаться мощным басом, а также чистыми и прозрачными средними и высокими частотами.

Шумоподавление в Blus 2 TWS тоже интересное. Здесь используется технология feed-forward + feed-back, бинауральные четыре микрофона и гибридная конструкция активного шумоподавления. Всё это, совместно с интеллектуальным шумодавом, позволяет достигнуть глубины избавления от постороннего шума до 42 дБ.