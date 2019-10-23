Meizu представила недорогие наушники с активным шумоподавлением и качественным звуком

По словам самой компании, устройство получило корпус из нержавеющей стали, при этом большая его часть покрыта качественной кожей, благодаря чему наушники можно носить очень долгое время не ощущая какого-либо дискомфорта. Meizu отдельно похвалились тем фактом, что их новинка получила сертификат качества Hi-Res и поддержку кодека aptX. Также Meizu HD60 Bluetooth оснащены сенсорным механизмом управления и возможностью управлять музыкой при помощи голосового. Заряжается устройство при помощи разъемы USB-C, а также имеет 3,5 мм аудиоразъем для работы по проводу. Наушники имеют поддержку беспроводного соединения стандарта Bluetooth 5.0. Что интересно, китайский производитель не забыл и об активном шумоподавлении — в устройстве используется двухрежимная технология шумоподавления cVc. От одной зарядки же наушники способны проработать до 25 часов.