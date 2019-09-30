Meizu выпустила конкурента Siri и Google Ассистента

Первым об этом сообщил известный инсайдер Мукул Шарма, поделившись постером в своем аккаунте в Twitter. Конкурент Siri активируется в помощью голосовой командой “Hey Aicy”. Голосовой помощник способен поддерживать разговоры на нескольких сотнях различных тем, а также может интеллектуально распознавать сцены на изображениях, способен оперативно вносить поправки в документы и отделять срочные уведомления от менее срочных в режиме “не беспокоить”.

Сообщается, что название Aicy является игрой слов “I see”, что в переводе с английского означает “Я вижу”.