Наука и технологии
Сегодня в 18:26
Механические «мышцы» научили накачивать по принципу человеческих
Но у новой технологии есть недостаток
В сети появилась о новой методике усиления искусственных мышц. Речь идёт о созданных из оксида цинка и смеси целлюлозы вариантов, которые научились усиливать благодаря накачиванию по человеческому типу.
Так, используя свойства мягкого геля, содержащего специальные наноматериалы, учёные научились делать ненастоящие мышцы в 66 раз сильнее, пишет Nature Materials. Для этого на них было необходимо всего лишь оказать механическое воздействие извне, после чего «мышцы», в процессе восстановления, укреплялись и делались более мощными.
По мнению специалистов, этот гель может совершить прорыв в создании новейших мягких роботов. Со временем такие машины можно будет усиливать в зависимости от конкретных задач под которые они будут созданы.
Из недостатков методики стоит отметить, что процесс работает лишь в одном направлении — гель становится только крепче. В ближайших планах учёных — научить его сбрасывать напряжение со временем.