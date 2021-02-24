Механические «мышцы» научили накачивать по принципу человеческих

Так, используя свойства мягкого геля, содержащего специальные наноматериалы, учёные научились делать ненастоящие мышцы в 66 раз сильнее, пишет Nature Materials. Для этого на них было необходимо всего лишь оказать механическое воздействие извне, после чего «мышцы», в процессе восстановления, укреплялись и делались более мощными.

По мнению специалистов, этот гель может совершить прорыв в создании новейших мягких роботов. Со временем такие машины можно будет усиливать в зависимости от конкретных задач под которые они будут созданы.

Из недостатков методики стоит отметить, что процесс работает лишь в одном направлении — гель становится только крепче. В ближайших планах учёных — научить его сбрасывать напряжение со временем.