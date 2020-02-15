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Мексика может отказаться от покупки российских вертолетов
Скорее всего, это связано с угрозами со стороны США
Издание El Universal опубликовало материал, в котором, опираясь на свои источники в мексиканском Министерстве иностранных дел, рассказало о том, что Мексика может отказаться от покупки российских вертолетов. Вполне вероятно, что причиной тому могла послужить угроза санкциями со стороны США — такова была реакция Вашингтона на заявление главы МИДа России о возможной сделке с Мексикой.
Правда, сами журналисты отдельно отметили, что их источники в МИДе страны не дают никаких данных о возможных причинах отказа. Но учитывая, что после заявления российского министра, Соединенные Штаты допустили возможность введения против Мексики санкции, правительство латиноамериканской страны вряд ли было мотивировано чем-то иным еще больше.
Напомним, что на сегодняшний день Мексика является вторым по товарообороту партнером России в Латинской Америке с объемом товарооборота равным примерно 3 млрд долларов. На первом месте расположилась Бразилия.