Мексика может отказаться от покупки российских вертолетов

Правда, сами журналисты отдельно отметили, что их источники в МИДе страны не дают никаких данных о возможных причинах отказа. Но учитывая, что после заявления российского министра, Соединенные Штаты допустили возможность введения против Мексики санкции, правительство латиноамериканской страны вряд ли было мотивировано чем-то иным еще больше.

Напомним, что на сегодняшний день Мексика является вторым по товарообороту партнером России в Латинской Америке с объемом товарооборота равным примерно 3 млрд долларов. На первом месте расположилась Бразилия.