Мэла Гибсона вернули в новейшую экранизацию "Безумного Макса" при помощи нейросетей

Получить такой результат помогла уже известная в широких кругах нейросеть под названием Deepfake. К слову, в последнее время ролики, созданные с ее помощью стали очень распространены на YouTube — чего только стоят видео, где Брюс Ли и Уилл Смит заменяют Киану Ривза в роли Нео из “Матрицы”. Вот и в этот раз — благодаря “работе” нейросети мы можем увидеть, как выглядел бы “Безумный Макс: Дорога Ярости”, снимись в фильме молодой Мэл Гибсон вместо Тома Харди.

Напомним, что буквально недавно стало известно, что Facebook выделила 10 млн долларов на борьбу с видео, созданными нейросетью Deepfake.