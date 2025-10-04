Мелания Трамп создала дипфейк себя. В США заговорили о брендированности политики

Это событие стало частью растущей тенденции среди общественных деятелей, активно изучающих возможности нейросетей. Анонс Мелании последовал за серией публикаций на тему AI от её мужа.

Мелания Трамп поделилась видео с подписью «В будущее». В ролике, опубликованном на её криптовалютном проекте $MELANIA, появилось видео с цифровой версией: она возникает из пиксельного облака внутри здания, напоминающего башню Трампа. В отличие от предыдущих слухов это изображение, созданное посредством ИИ, открыто позиционируется как футуристическое.

Издание The Economic Times подчёркивает, что ранее Мелания выражала опасения относительно ИИ, подчёркивая важность подготовки молодого поколения к его роли в современном обществе. В связи с этим наблюдатели уже собирают реакцию общества, которая по большей части негативная. Говорят не о футуризме, не о прогрессе, а о банальном привлечении внимания к криптовалютам, в частности, к проекту Мелании и в целом семьи Трамп.

«Появление двойника Мелании, созданного искусственным интеллектом, отражает более широкую тенденцию: знаменитости и политические деятели используют генеративный искусственный интеллект для расширения своих личных брендов. В отличие от обычных постов в социальных сетях, контент, созданный искусственным интеллектом, позволяет создавать яркие, визуально привлекательные изображения, благодаря чему деятели могут удерживать внимание публики и при этом контролировать повествование о себе», — резюмируют обозреватели.