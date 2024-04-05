Мемкоины привлекли нешуточные деньги: капитализация таких активов достигла $61 млрд

Согласно отчёту компании CoinGecko, мемкоины показали самую высокую доходность в среднем в 1312,6% среди всех токенов по рыночной капитализации. Причём растущими и капитализированными оказались даже мемкоины, запущенные в марте. В десятку крупнейших по рыночной стоимости мемкоинов, вошли в том числе Book of Meme (BOME), Brett и Cat in a Dogs World (MEW).

Наибольшую доходность с начала года с ростом 7727,6% показал BRETT, Dogwifhat (WIF) вырос на 2721,2% с начала года после того, как стал вирусным на фоне ажиотажа вокруг мемкоинов на основе Solana и криптосмартфона Solana Phone. И, как отмечается, мемкоины Solana и Avalanche растут, потому что предлагают более быстрые и дешёвые транзакции. К тому же мемкоины всё чаще начали запускать на блокчейнах второго уровня, предлагающих ещё более низкие по рынку комиссии за транзакции.

Но именно мемы Dogecoin и Shiba Inu остались на лидирующих позициях с капитализацией в $25756 млрд и $15753 млрд соответственно.

Суммарно общая капитализация мемкоинов достигла $60,92 млрд, установив настоящий рекорд.