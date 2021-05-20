Мемы назвали способом борьбы со стрессом

Как выяснилось в результате опроса, порядка 55% россиян столкнулись со стрессом в текущем году. Специалист же, в свою очередь, перечислил несколько методов, которые помогут побороть стресс. Так, по словам Зберовского, самым простым методом является накопление и пересчет денег. Он отметил, что таким образом человек приобретает уверенность в своих силах.

Также хорошим способом избавиться от стресса был назван спорт. Дело в том, что физическая активность способствует выработке серотонина. Помимо прочего избавиться от стресса можно с помощью разговоров с близким человеком и мемов. Психолог посоветовал россиянам делиться смешными картинками и анекдотами с коллегами, что поможет уменьшить стрессовую нагрузку.