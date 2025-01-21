Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2025, 01:05
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Мемы улучшают обучение и отношение к науке, показало исследование

Юмор делает сложные научные концепции более доступными
Недавнее исследование, проведенное учеными Университета Атенео де Манилы, показало, что использование интернет-мемов в обучении может значительно улучшить результаты учащихся старших классов, изучающих науку. Эксперимент, в котором приняли участие более 200 филиппинских школьников, продемонстрировал, как юмор и мемы могут помочь учащимся лучше усваивать сложные темы.
Мемы улучшают обучение и отношение к науке, показало исследование

© Ferra.ru

Исследование проводилось среди учеников 11 класса, не специализирующихся на STEM-дисциплинах (наука, технологии, инженерия и математика), но обязанных изучать биологию. Студентов разделили на две группы: в одной использовались традиционные материалы, а в другой — уроки с добавлением мемов. За пять недель обучения учащиеся изучали такие сложные темы, как клеточное деление и генетика. Уроки включали задания по созданию собственных мемов, связанных с материалом.

Результаты показали, что группа, обучающаяся с мемами, продемонстрировала на 21% лучшие результаты на пост-тестах по сравнению с контрольной группой. В среднем они набрали 21,46 правильных ответов против 17,74 у других участников. Кроме того, ученики, изучавшие биологию через мемы, проявили более позитивное отношение к предмету и повысили уверенность в своих силах.

Мемы помогают сделать сложные научные концепции более доступными и запоминающимися, а также снижают тревожность, связанную с обучением.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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