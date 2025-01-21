Мемы улучшают обучение и отношение к науке, показало исследование

Исследование проводилось среди учеников 11 класса, не специализирующихся на STEM-дисциплинах (наука, технологии, инженерия и математика), но обязанных изучать биологию. Студентов разделили на две группы: в одной использовались традиционные материалы, а в другой — уроки с добавлением мемов. За пять недель обучения учащиеся изучали такие сложные темы, как клеточное деление и генетика. Уроки включали задания по созданию собственных мемов, связанных с материалом.

Результаты показали, что группа, обучающаяся с мемами, продемонстрировала на 21% лучшие результаты на пост-тестах по сравнению с контрольной группой. В среднем они набрали 21,46 правильных ответов против 17,74 у других участников. Кроме того, ученики, изучавшие биологию через мемы, проявили более позитивное отношение к предмету и повысили уверенность в своих силах.

Мемы помогают сделать сложные научные концепции более доступными и запоминающимися, а также снижают тревожность, связанную с обучением.